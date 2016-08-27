"Валенсия" уступил "Эйбару", "Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну"

Во 2-м туре чемпионата Испании "Валенсия" потерпела второе поражение, в гостях уступив "Эйбару" – 0:1. Единственный гол в игре на 62-й минуте забил полузащитник Педро Леон.

В параллельной встрече "Реал Сосьедад" в гостях оказался сильнее "Осасуны" – 2:0. В составе победителей мяч на свой счет записал Хуанми, а защитник хозяев Унаи Гарсия отправил мяч в свои ворота.

Чемпионат Испании

Примера

2-й тур

"Эйбар" – "Валенсия" – 1:0 (0:0)

Гол: Педро Леон, 62.

Нереализованный пенальти: Педро Леон (Эйбар), 62 (вратарь)

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Лежен, 46), Луна, Гальвес, Капа, Педро Леон, Хота (Серхио Энрич, 79), Дани Гарсия, Эскаланте, Кике, Бебе (Пенья, 65).

"Валенсия": Райан, Абденнур, Хосе Гайя, Жоау Канселу, Сантос, Марио Суарес (Медран, 77), Перес, Парехо, Нани, Родриго (Баккали, 77), Мина (Мир, 89).

Предупреждения: Луна, 35. Нани, 36. Перес, 63. Кике, 73.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

27 августа. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.

"Осасуна" – "Реал Сосьедад" – 0:2 (0:1)

Голы: Хуанми, 45+2 (0:1). У.Гарсия, 81 – в свои ворота (0:2).

"Осасуна": Наусет, Хавьер Фланьо (Буньюэль, 8), Мигель Фланьо, У.Гарсия, Карлос Клерк, Дав.Гарсия, Де лас Куэвас, Мерида Перес, Ойер, Хайме Ромеро (Кодро, 74), Риера (Леон, 63).

"Реал Сосьедад": Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче, Мартинес, Сальдуа (Элустондо, 57), Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Пардо, Ойярсабаль (Бергара, 83), Хуанми (Вела, 66).

Предупреждения: Мигель Фланьо, 21. У.Гарсия, 23. Микель Гонсалес, 66. Элустондо, 75.

Судья: Альварес Искиэрдо.

27 августа. Памплона. Стадион El Sadar Stadium.