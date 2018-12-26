13:40 | Футбол — Испания

"Валенсия" поздравила Черышева с 28-летием

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Пресс-служба "Валенсии" поздравила нападающего Дениса Черышева с днем рождения. В среду, 26 декабря форварду исполняется 28 лет.

- Сегодня день рождения одного из наших игроков. Болельщики, поздравим? - говорится в сообщении прессс-службы клуба.

 27-летний россиянин 14 августа перешел в "Валенсию" из "Вильярреала" на правах аренды. В текущем сезоне форвард сыграл в 15 матчах , забил один гол и отдал две голевые передачи.

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