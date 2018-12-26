"Валенсия" поздравила Черышева с 28-летием

Пресс-служба "Валенсии" поздравила нападающего Дениса Черышева с днем рождения. В среду, 26 декабря форварду исполняется 28 лет.

- Сегодня день рождения одного из наших игроков. Болельщики, поздравим? - говорится в сообщении прессс-службы клуба.

27-летний россиянин 14 августа перешел в "Валенсию" из "Вильярреала" на правах аренды. В текущем сезоне форвард сыграл в 15 матчах , забил один гол и отдал две голевые передачи.

🎂 Hoy es el cumpleaños de uno de nuestros jugadores 🦇



🔥 @Cheryshev 🇷🇺



¿Le felicitamos, afición? 🤩 pic.twitter.com/xAjXaXnhZH – Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 декабря 2018 г.

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