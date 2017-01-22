"Валенсия" переиграла в гостях "Вильярреал"

"Валенсия" нанесла поражение "Вильярреалу" в выездном матче 19-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Голами в составе гостей отметились Карлос Солер и Санти Мина. "Летучие мыши" набрали 19 очков и поднялись на 15-е место в турнирной таблице. "Вильярреал" идет на шестом месте с 31 баллом в активе.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Вильярреал" – "Валенсия" – 0:2 (0:2)

Голы: Солер, 35 (0:1). Мина, 42 (0:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано (Самуэль Кастильехо, 61), Хонатан дос Сантос (Борре, 83), Тригерос, Пату, Сансоне.

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Хосе Гайя, Жоау Канселу, Перес, Парехо, Солер (Марио Суарес, 78), Нани, Мина (Дзадза, 81), Эль-Хаддади (Монтойя, 87).

Предупреждения: Перес, 33. Виктор Руис, 49. Гарай, 80. Хауме, 89.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

Вильярреал. Стадион "El Madrigal".