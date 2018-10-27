"Валенсия" без Черышева сыграла вничью с "Атлетиком"

"Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании. В составе гостей из-за травмы не смог сыграть российский полузащитник Денис Черышев.

Для "Атлетика" это уже седьмая ничья в чемпионате, для "Валенсии" - восьмая.

"Валенсия" набрала 11 очков и на данный момент занимает 13-е место. У "Атлетика" на очко меньше и 16-я позиция.

В следующем туре "Валенсия" примет "Жирону", а "Атлетик" на выезде сыграет с "Эспаньолом".

Чемпионат Испании

Примера

10-й тур

"Атлетик" - "Валенсия" - 0:0

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Микель Рико (Икер Муниаин, 79), Дани Гарсия, Адурис (Иньяки Уильямс, 69), Сусаэта (Лопес, 89).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен, Кондогбья, Солер (Васс, 70), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 46).

Предупреждения: Везу, 16. Капа, 20. Солер, 35. Батшуайи, 38. Васс, 74. Берчиче, 77. Хосе Гайя, 90+2.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

27 октября. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес"

Все о чемпионате Испании - здесь.