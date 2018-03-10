У Месси родился третий сын

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз стал отцом. Его жена Антонелла Рокуццо родила футболисту третьего сына. Мальчика назвали Чиро. Помимо него, семья воспитывает пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео.
"Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, все прошло успешно. Мама и малыш в порядке. Мы счастливы!" - написал Месси в Инстаграме.
Из-за рождения ребенка Месси пропустит сегодняшний матч 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги".
pustot+
Отец!!!!!!
19:07
ВеликийПашаБуре
"Хет-трик Месси"
17:02
oleg.bob
С праздником, великий Лео!
16:54
Player124
Хет-трик :)
16:54
muchacho
Было у отца три сына.
16:45