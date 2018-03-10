16:13 | Футбол — Испания

У Месси родился третий сын

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз стал отцом. Его жена Антонелла Рокуццо родила футболисту третьего сына. Мальчика назвали Чиро. Помимо него, семья воспитывает пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео.

"Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, все прошло успешно. Мама и малыш в порядке. Мы счастливы!" - написал Месси в Инстаграме.

Из-за рождения ребенка Месси пропустит сегодняшний матч 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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pustot+

Отец!!!!!!

19:07

ВеликийПашаБуре

"Хет-трик Месси"

17:02

oleg.bob

С праздником, великий Лео!

16:54

Player124

Хет-трик :)

16:54

muchacho

Было у отца три сына.

16:45

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