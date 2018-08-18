Тренер "Севильи" Мачин: "Матчи ла лиги в США - это ненормально"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин рассказал, почему он выступает против проведения матчей чемпионата Испании в США.

- Это ненормально. Нам приходится преодолевать большие расстояния, - цитирует тренера AS. - Но мы только часть этого цирка, и когда лидеры чего-то хотят, мы можем высказать свое мнение, но должны принять то, что решили они.

С нового сезона несколько матчей чемпионата Испании будут проходить на территории США и Канады, сообщает El Pais. Руководство ла лиги заключило контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет. По условиям соглашения, в Северной Америке будут проходить игры топ-клубов - "Реала" и "Барселоны".

По словам руководителя Relevent Sports Стивена Росса, одна из целей сотрудничества - популяризация футбола перед ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.