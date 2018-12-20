Тони Кроос: "Реал" продолжит творить историю"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос заявил, что его команда продолжит сражаться за победу во всех турнирах. 28-летний немец добавил, что клубный чемпионат мира имеет для него важное значение.

- Клубный чемпионат мира для нас также важен, как и Лига чемпионов, - приводит слова Крооса Marca. - Оба турнира нас одинаково мотивируют. Мы хотим победить "Аль-Айн" в финале. "Реал" хочет продолжить творить историю - это наша цель.

Напомним, "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв "Касиму" (3:1). В заключительном матче "королевский клуб" встретится с "Аль-Айном" из ОАЭ.

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