Тибо Куртуа: "Реал" должен уметь побеждать даже через страдания"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отметил, что его команде непросто далась победа над "Уэской" в матче чемпионата Испании. Единственный гол в поединке забил полузащитник мадридцев Гарет Бэйл.

– В первом тайме мы играли хорошо, быстро забили гол и контролировали игру, – цитирует AS Куртуа. – Но во втором тайме ветер на поле играл против нас. И это сильно влияло на футбол. Было трудно делать точные пасы. Мы почти ничего не создали. Но это будет уроком. Нужно уметь побеждать даже через страдания. Хорошо, что в итоге выиграли, но нужно улучшать футбол.