Телезрители матча "Барселона" - "Реал" услышат реплики игроков и звуки ударов по мячу

В воскресенье, 28 октября, пройдет игра 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом". Как сообщает пресс-служба ла лиги, встреча будет транслироваться на телевидении с использованием инновационной технологии передачи звука.

Так, специальная система будет отслеживать позицию мяча на поле "Кам Ноу" и автоматически активировать микрофоны, расположенные на этом данном участке поля.

Телезрители услышат, что происходит непосредственно на поле, в том числе реплики игроков, звуки ударов по мячу. Переговоры футболистов между собой не попадут в эфир.

"Барселона" – "Реал": чемпионат Испании, 10-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 18.15 (мск)​