Судьба Вальверде в "Барселоне" решится после финала Кубка Испании?

"Барселона" рассмотрит вариант с увольнением главного тренера Эрнесто Вальверде в случае поражения команды в финале Кубка Испании, утверждает Mundo Deportivo. Руководители каталонского клуба до сих расстроены вылетом из 1/4 финала Лиги чемпионов.

Будущее Вальверде в данном случае напрямую будут зависеть от выступления "Барселоны" в чемпионате и Кубке страны. В национальном первенстве команда за пять туров до конца возглавляет турнирую таблицу, опережая "Атлетико" на 12 очков.

Напомним, финал Кубка Испании "Севилья" - "Барселона" пройдет сегодня, начало - 22.30 московскому времени

