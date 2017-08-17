Суарес получил травму в матче с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес травмировал правое колено в ответном матче за Суперкубок Испании против "Реала". Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг уругваец пройдет медицинское обследование, после которого станут известны подробности повреждения и сроки восстановления. Форвард начал игру в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Luis Suárez has a problem with his right knee. More tests on Thursday #FCBlive pic.twitter.com/YDTpK7Xsi4– FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 августа 2017 г.
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Ещё если и Суарес травмируется на длительный срок, Барса вообще поплывёт!
05:06