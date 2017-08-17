04:39 | Футбол — Испания

Суарес получил травму в матче с "Реалом"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес травмировал правое колено в ответном матче за Суперкубок Испании против "Реала". Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг уругваец пройдет медицинское обследование, после которого станут известны подробности повреждения и сроки восстановления. Форвард начал игру в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

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Ещё если и Суарес травмируется на длительный срок, Барса вообще поплывёт!

05:06