Суарес получил травму в матче с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес травмировал правое колено в ответном матче за Суперкубок Испании против "Реала". Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг уругваец пройдет медицинское обследование, после которого станут известны подробности повреждения и сроки восстановления. Форвард начал игру в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"