Спортивный директор "Барселоны" уверен, что Иньеста не покинет клуб

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес уверен в том, что капитан каталонцев Андрес Иньеста не покинет клуб.

Ранее полузащитник опроверг информацию о том, что он достиг договоренности о подписании нового соглашения. Действующий контракт 33-летнего испанца рассчитан до лета 2018 года.

"Иньеста останется в "Барселоне" по окончании этого сезона. Он – особенный футболист и заслуживает этого", – приводит AS слова Фернандеса.

Напомним, полузащитник является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал в основном составе каталонцев в сезоне-2002/03. За это время он провел во всех клубных турнирах 632 матча, забив 55 голов. Иньеста помог сине-гранатовым выиграть 30 трофеев, среди которых 4 кубка победителей Лиги чемпионов.