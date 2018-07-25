"Спортинг" пожаловался в ФИФА на трансфер Желсона Мартинша в "Атлетико"

Хихонский "Спортинг" подал жалобу в ФИФА в связи с переходом Желсона Мартинша в "Атлетико". Мадридцы подписали сегодня с хавбеком контракт до лета 2024 года. Ранее Мартинш выступал в лиссабонском "Спортинге", но разорвал соглашение из-за действий президента клуба Бруну де Карвалью.

Половиной прав на Мартинша владел "Спортинг" из Хихона, и за его трансфер "Атлетико" заплатил 15 миллионов евро . Однако руководство "Спортинга" утверждает, что в контракте игрока были прописаны отступные в размере 40 миллионов евро, таким образом, хихонцы должны получить половину от этой суммы - 20 миллионов.