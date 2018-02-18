Соперник "Спартака" проиграл "Атлетико" в чемпионате

"Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл "Атлетик" - 2:0. По голу в этой встрече забили нападающие Кевин Гамейро и Диегу Коста.
"Атлетик" в следующем матче встретится со "Спартаком". Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Бильбао. Первая встреча в Москве завершилась победой испанцев - 3:1.
Чемпионат Испании
Лига 1
24-й тур
"Атлетико" - "Атлетик" - 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро, 67 (1:0). Диегу Коста, 80 (2:0).
"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Эрнандез (Годин, 46), Коке (Гамейро, 59), Сауль, Партей, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Габи, 70).
"Атлетик": Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Сусаэта, Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 65), Весга (Кордоба, 72), Иньяки Уильямс, Мерино (Де Маркос, 68).
Предупреждения: Корреа, 17. Диегу Коста, 36. Эчеварриа, 40. Филипе Луис, 62. Нуньес, 71.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
18 февраля. Мадрид. Стадион "Wanda Metropolitano".
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37
баламошка
Обыграли при помощи Кетепова и рикошетов Спартак и решили, что жизнь удалась.
20:30
Бармалей3000
или Атлетик!?
20:20
Бармалей3000
Спартак дни...
20:15