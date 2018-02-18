Соперник "Спартака" проиграл "Атлетико" в чемпионате

"Атлетико" в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл "Атлетик" - 2:0. По голу в этой встрече забили нападающие Кевин Гамейро и Диегу Коста.

"Атлетик" в следующем матче встретится со "Спартаком". Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Бильбао. Первая встреча в Москве завершилась победой испанцев - 3:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Атлетико" - "Атлетик" - 2:0 (0:0)

Голы: Гамейро, 67 (1:0). Диегу Коста, 80 (2:0).

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Эрнандез (Годин, 46), Коке (Гамейро, 59), Сауль, Партей, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Габи, 70).

"Атлетик": Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Сусаэта, Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 65), Весга (Кордоба, 72), Иньяки Уильямс, Мерино (Де Маркос, 68).

Предупреждения: Корреа, 17. Диегу Коста, 36. Эчеварриа, 40. Филипе Луис, 62. Нуньес, 71.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

18 февраля. Мадрид. Стадион "Wanda Metropolitano".