14:41 | Футбол — Испания

СМИ: Модрич отклонил первое предложение "Реала" по новому контракту

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Полузащитник "Реала"  Лука Модрич отклонил первое предложение мадридского клуба о продлении контракта. Как сообщает Telemadrid, хорват ждет более привлекательных условий, поскольку "Интер" готов предложить ему договор на два года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

Контракт Модрича с "Реалом" истекает в 2020 году, и мадридский клуб хочет сейчас обезопасить себя от ухода хорвата. Если договориться о новом соглашении не удастся, "Реал" может продать Модрича летом 2019 года, чтобы еще через сезон не упустить его бесплатно.

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