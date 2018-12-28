СМИ: Модрич отклонил первое предложение "Реала" по новому контракту

Полузащитник "Реала" Лука Модрич отклонил первое предложение мадридского клуба о продлении контракта. Как сообщает Telemadrid, хорват ждет более привлекательных условий, поскольку "Интер" готов предложить ему договор на два года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

Контракт Модрича с "Реалом" истекает в 2020 году, и мадридский клуб хочет сейчас обезопасить себя от ухода хорвата. Если договориться о новом соглашении не удастся, "Реал" может продать Модрича летом 2019 года, чтобы еще через сезон не упустить его бесплатно.