СМИ: Месси раздумывает над переходом в "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси раздумывает над сменой клубной прописки, утверждает The Sun. Форвард, контракт которого рассчитан до лета 2018 года, сомневается в том, что ему нужно остаться.

На мысли об уходе аргентинца подтолкнули переход Неймара в "ПСЖ", назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера, а также политическая ситуация в Каталонии. 30-летний футболист рассматривает вариант подписания контракта с "Манчестер Сити" во время летнего трансферного окна.

Напомним, что Месси находится в системе каталонцев с 2000 года. Будучи футболистом "Барселоны" он пять раз становился обладателем "Золотого мяча", восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз – Кубок страны, четыре раза – Лигу чемпионов. Всего на счету аргентинца 30 трофеев на клубном уровне.

Месси хочет уйти из "Барсы". Почему это стало возможно?