СМИ: Большинство членов клуба хочет, чтобы "Барселона" продлила контракт с Вальверде

Издание Mundo Deportivo опубликовало данные опроса членов футбольного клуба "Барселона".

Большинство из них считает, что главный тренер Эрнесто Вальверде должен остаться в команде.

Сообщается, что за продление контракта с тренером выступают около 80 процентов "сосиос". 18,33 процента считают, что он выполняет свою работу отлично, а 60,33 процента считают, что он делает ее хорошо.

54-летний специалист возглавляет "Барсу" с 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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