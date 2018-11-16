СМИ: "Барселона" продлит контракт с Жорди Альбой

"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с защитником команды Жорди Альбой, сообщает Diario Sport.

Действующий контракт Альбы с "Барселоной" истекает летом 2020 года. Сумма отступных за 29-летнего испанца составляет 150 миллионов евро.

Сообщается, что руководство клуба провело встречу с представителями чемпиона Европы 2012 года в составе "красной фурии".

В текущем сезоне Альба сыграл 17 матчей за "Барселону", забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Футболист является четырехкратным чемпионом ла лиги и кубка Испании. Становился обладателем кубка Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015 вместе с "Барселоной".