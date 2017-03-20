18:59 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: "Барселона" предложила контракт Аллегри

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"Барселона" ведет переговоры с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Premium Sport. Встреча руководства клуба с итальянцем состоялась перед матчем туринской команды в Лиге чемпионов против "Порту" (2:0). 

"Барса" предлагает Аллегри контракт с зарплатой в 8,5 миллиона евро за сезон. В том случае, если итальянец согласится на предложение, каталонцам необходимо будет решить вопрос с "Ювентусом". У Аллегри контракт с туринцами до лета 2018 года. 

Напомним, ранее Луис Энрике объявил о том, что уходит с поста главного тренера "Барселоны" после этого сезона. В клубе обещали назвать имя нового наставника 1 июля.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Glebuchev

Flamenco-------------------------------------------------------------------Лично я не хочу Луиса Энрике видеть во главе "Барселоны"на следующий год.Просто такое ощущение,что 0-4 может ещё раз быть.А 6-1 уже не будет.

20:19

Glebuchev

. . Flamenco Аллегри там не будет!!! Если да, то через 2 месяца будет искать новую работу где-нибудь в Сибири... 19:51---------------------------------------------------------А чем плоха Сибирь?Юрий Сенкевич объездил нашу планету вдоль и поперёк.Так вот,Юрий Александрович говорил,что не видел ничего лучше Камчатки.Я знаю,что Камчатка это не Сибирь.Я о другом.

20:12

Бегущий человек

О! Утки вернулись. Весна.

20:07

Ботаникум

higagy ----- Того же мнения. По-моему, Куман, Симеоне куда интереснее.

20:01

Flamenco

Аллегри там не будет!!! Если да, то через 2 месяца будет искать новую работу где-нибудь в Сибири...

19:51

higagy

Очень странная кандидатура для Барсы.

19:33

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