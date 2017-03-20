СМИ: "Барселона" предложила контракт Аллегри

"Барселона" ведет переговоры с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Premium Sport. Встреча руководства клуба с итальянцем состоялась перед матчем туринской команды в Лиге чемпионов против "Порту" (2:0).

"Барса" предлагает Аллегри контракт с зарплатой в 8,5 миллиона евро за сезон. В том случае, если итальянец согласится на предложение, каталонцам необходимо будет решить вопрос с "Ювентусом". У Аллегри контракт с туринцами до лета 2018 года.

Напомним, ранее Луис Энрике объявил о том, что уходит с поста главного тренера "Барселоны" после этого сезона. В клубе обещали назвать имя нового наставника 1 июля.