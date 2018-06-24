СМИ: Асенсио обеспокоен своим будущим в "Реале"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио обеспокоен своим будущим в команде, сообщают испанские СМИ. Он хотел бы получить больше игрового времени.

Как информирует Diario Gol, испанец намерен поговорить с новым главным тренером "Реала", чтобы узнать, сможет ли он рассчитывать на достаточную игровую практику.

22-летний хавбек в прошлом сезоне провел 53 матча за "Реал" во всех турнирах и забил 11 мячей при шести голевых передачах.