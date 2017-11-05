00:36 | Футбол — Испания

"Севилья" после "Спартака" проиграла "Барселоне"

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Матч 11-го тура чемпионата Испании "Барселона""Севилья" завершился победой хозяев поля – 2:1. В составе каталонцев дублем отметился нападающий Пако Алькасер, тогда как у гостей отличился полузащитник Гвидо Писарро.

"Барселона" продолжает лидировать в ла лиге, опережая "Валенсию" на четыре очка. "Севилья" располагается на пятой строчке.

Напомним, что клуб из Андалусии является соперником "Спартака" в групповом турнире Лиги чемпионов. Первый матч команд в Москве завершился разгромной победой красно-белых – 5:1. Ответная встреча в Севилье, прошедшая 1 ноября, осталась за хозяевами – 2:1.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Барселона" - "Севилья" - 2:1 (1:0)

Голы: Пако Алькасер, 23 (1:0). Писарро, 59 - угловой (1:1). Пако Алькасер, 65 (2:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Маскерано, 90), Бускетс, Иньеста (Паулинью, 60), Месси, Л.Суарес, Пако Алькасер (Деулофеу, 66).

"Севилья": Сория, Коршья, Кьер (Гайс, 73), Лангле, Эскудеро, Банега, Н`Зонзи, Писарро, Хесус Навас, Муриэль (Бен Йеддер, 76), Сарабия (Нолито, 62).

Предупреждение: Месси, 90+4.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

4 ноября. Барселона. Стадион Camp Nou.

Трансляция встречи "Барселона" – "Севилья" //
Турнирная таблица чемпионата Испании

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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tolkopositiv

При этом Барсу лишили двух явных пенальти.

01:09

tsergiwan

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01:08

Shast1983.83

ну и

00:58

oleg.bob

Барсе нынче везёт!

00:55

iipetroff

Заголовок звучит так, как будто "Севилья" только что проиграла "Спартаку", а теперь вот и скромной "Барселоне". А должно быть: "Севилья" после победы над "Спартаком" проиграла "Барселоне".

00:47

sozerzator

И что мы должны услышать в этой СЭ-посылке?

00:40