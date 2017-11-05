"Севилья" после "Спартака" проиграла "Барселоне"

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Севилья" завершился победой хозяев поля – 2:1. В составе каталонцев дублем отметился нападающий Пако Алькасер, тогда как у гостей отличился полузащитник Гвидо Писарро.
"Барселона" продолжает лидировать в ла лиге, опережая "Валенсию" на четыре очка. "Севилья" располагается на пятой строчке.
Напомним, что клуб из Андалусии является соперником "Спартака" в групповом турнире Лиги чемпионов. Первый матч команд в Москве завершился разгромной победой красно-белых – 5:1. Ответная встреча в Севилье, прошедшая 1 ноября, осталась за хозяевами – 2:1.
Чемпионат Испании
Лига 1
11-й тур
"Барселона" - "Севилья" - 2:1 (1:0)
Голы: Пако Алькасер, 23 (1:0). Писарро, 59 - угловой (1:1). Пако Алькасер, 65 (2:1).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Маскерано, 90), Бускетс, Иньеста (Паулинью, 60), Месси, Л.Суарес, Пако Алькасер (Деулофеу, 66).
"Севилья": Сория, Коршья, Кьер (Гайс, 73), Лангле, Эскудеро, Банега, Н`Зонзи, Писарро, Хесус Навас, Муриэль (Бен Йеддер, 76), Сарабия (Нолито, 62).
Предупреждение: Месси, 90+4.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
4 ноября. Барселона. Стадион Camp Nou.
Трансляция встречи "Барселона" – "Севилья" //
Турнирная таблица чемпионата Испании
tolkopositiv
При этом Барсу лишили двух явных пенальти.
01:09
tsergiwan
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01:08
Shast1983.83
ну и
00:58
oleg.bob
Барсе нынче везёт!
00:55
iipetroff
Заголовок звучит так, как будто "Севилья" только что проиграла "Спартаку", а теперь вот и скромной "Барселоне". А должно быть: "Севилья" после победы над "Спартаком" проиграла "Барселоне".
00:47
sozerzator
И что мы должны услышать в этой СЭ-посылке?
00:40