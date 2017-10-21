"Севилья" после разгрома от "Спартака" крупно проиграла "Валенсии"

"Севилья" в гостях проиграла "Валенсии" (0:4) в матче 9-го тура чемпионата Испании. Андалусийцы потерпели второе разгромное поражение на неделе - во вторник, 17 октября, они в Москве уступили "Спартаку" (1:5) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей дублем отметился Гонсалу Гедеш. Бывший защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай попал в заявку на игру, но на поле не появился.

После этой победы "Валенсия" продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице (21 очко), отставание от лидирующей "Барселоны" сократилось до 1 балла (у каталонцев игра в запасе. - Прим. "СЭ"). Севилья продолжает занимать 6-ю строчку (16 очков).

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Валенсия" - "Севилья" - 4:0 (1:0)

Голы: Гонсалу Гедеш, 43 (1:0). Дзадза, 51 (2:0). Мина, 85 (3:0). Гонсалу Гедеш, 90+2 (4:0).

"Валенсия": Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Лато, 90), Дзадза (Мина, 70), Родриго (Перейра, 82), Гонсалу Гедеш.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Лангле (Коршья, 30), Хесус Навас, Банега, Писарро (Крун-Дели, 76), Васкес, Нолито (Сарабия, 68), Муриэль.

Предупреждения: Нолито, 9. Лангле, 14. Писарро, 27. Коршья, 37. Дзадза, 60. Парехо, 88.

Судья: Эстрада Фернандес.

21 октября. Валенсия. Стадион "Месталья".