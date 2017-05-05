"Севилья" и "Реал Сосьедад" поделили очки

Матч 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" – "Реал Сосьедад" завершился вничью – 1:1. На гол полузащитника хозяев Пабло Сарабии баски ответили мячом нападающего Карлоса Велы.
Чемпионат Испании
Ла лига
36-й тур
"Севилья" – "Реал Сосьедад" – 1:1 (1:0)
Голы: Сарабия, 41 (1:0). Вела, 61 (1:1).
"Севилья": Рико, Рами, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Насри (Иборра, 81), Н`Зонзи, Сарабия, Витоло (Йоветич, 81), Бен Йеддер, Васкес (Гансу, 68).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Одриосола, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль (Каналес, 61), Вела (Субельдия, 82), Хуанми (Гранеро, 89).
Предупреждения: Лангле, 4. Ильярраменди, 43. Васкес, 44. Меркадо, 58. Каналес, 67. Сарабия, 68. Мартинес, 73. Сурутуса, 74.
Удаление: Сурутуса, 79.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
5 мая. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.