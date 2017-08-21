Серхио Рамос: "В Лиге чемпионов арбитры более терпимы, чем в чемпионате Испании"

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что арбитр мог и не удалять его в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Депортиво"​ (3:0). По словам игрока, в обоих случаях он не собирался нанести вред сопернику, но получил желтые карточки.

- Хорошо, что мы начали сезон в примере с победы, - цитирует пресс-служба клуба Рамоса. - Тем не менее, в матче были некоторые противоречивые инциденты. Однако я больше не буду обсуждать это или говорить об этом. Не думаю, что это преднамеренные решения со стороны арбитра, но порой игрокам приходится быть более осторожными. У каждого есть своя интерпретация момента, и все мнения должны уважаться. Тем не менее, в Лиге чемпионов и международных матчах арбитры более снисходительны.

В первом тайме Карвахаль оказался на газоне, но соперник не стал выносить мяч в аут, и мы в ответ решили тоже этого не делать. В результате Модрич играет в мяч, и получает головой по лицу, после чего я просто отодвинул соперника, не намереваясь нападать на него. Что касается второго предупреждения, там я тоже не стал причинять вред игроку, я выпрыгнул выше и оперся на его плечо. Видимо, когда наступает время стольких успехов, не всем это нравится.

Трансляция матча "Депортиво" - "Реал"