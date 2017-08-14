Серхио Рамос: "Роналду не симулировал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1) отметил, что арбитр встречи ошибся, удалив нападающего Криштиану Роналду. На 82-й минуте Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа усмотрел симуляцию в действиях португальца и показал ему вторую желтую карточку (первую он получил за то, что снял майку, когда праздновал забитый гол).

- Роналду не симулировал. Он просто потерял равновесие, - приводит Marca слова Рамоса. - Это решение арбитра может быть оспорено. Пенальти в наши ворота? Его не нужно было назначать.

За что удален Криштиану Роналду?