02:18 14 августа | Футбол — Испания

Серхио Рамос: "Роналду не симулировал"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1) отметил, что арбитр встречи ошибся, удалив нападающего Криштиану Роналду. На 82-й минуте Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа усмотрел симуляцию в действиях португальца и показал ему вторую желтую карточку (первую он получил за то, что снял майку, когда праздновал забитый гол). 

- Роналду не симулировал. Он просто потерял равновесие, - приводит Marca слова Рамоса. - Это решение арбитра может быть оспорено. Пенальти в наши ворота? Его не нужно было назначать.

За что удален Криштиану Роналду?

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Medved.

Рамос в ЛЧ тоже не симулировал, он просто такой какой есть

05:13 14 августа

LVA1

СЕРХИО БУСКЕТС???????)))))))))

02:44 14 августа