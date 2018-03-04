Серхио Рамос: "Реалу" нужно сыграть с "ПСЖ" также, как и в первом матче"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после победы над "Хетафе" в матче чемпионата Испании (3:1) отметил, что его команде на следующей неделе предстоит важная игра Лиги чемпионов с "ПСЖ". В первом матче 1/8 финала мадридцы обыграли парижан со счетом 3:1.

- Каждый матч сложный, – цитирует Movistar Partidazo Рамоса. - Мы играли перед своими болельщиками, и, казалось бы, это должно облегчить ситуацию, но это не так. "Реал" хорошо справился, хотя мы играли в большинстве, что позволило нам контролировать игру. Тем не менее, главное - победа.

"ПСЖ"? Мы знаем, насколько важна Лига чемпионов для "Реала". Мы должны отправиться в Париж с искренностью и самобытностью, которые показали в первом матче. Знаем, что будет очень сложно, но наша цель понятна. Предстоит игра с отличной командой, поэтому нам нужно сосредоточиться.