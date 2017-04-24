Серхио Рамос: "Мои аплодисменты были адресованы Пике, а не арбитрам"

Защитник "Реала" Серхио Рамос подчеркнул после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", что игроки каталонского клуба постоянно говорят о судействе, и это дает результат. Он выразил мнение, что не заслуживал удаления на 77-й минуте встречи за фол на Лионеле Месси.

– В том эпизоде я опоздал, но цели нанести травму сопернику не было, – приводит Marca слова Рамоса. – Считаю, что это желтая карточка. Удаление – перебор. Мои аплодисменты были в адрес Пике, а не судей. Игроки "Барселоны" постоянно говорят о судействе, что в итоге дает результат.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"