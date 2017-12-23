10:00 | Футбол — Испания

Счет личных встреч между Зиданом и Вальверде – 5:0


За время тренерской карьеры Зинедин Зидан пять раз встречался с командами Эрнесто Вальверде и во всех пяти встречах одержал победы. "Реал" под руководством француза в чемпионате трижды обыграл "Атлетик", а в Суперкубке – дважды "Барселону". (Кирилл БУРДАКОВ)

Противостояние Зидана и Вальверде

Дата

Турнир

Город

Клуб Зидана

Клуб Вальверде

Счет

13.02.2016

Чемпионат Испании

Мадрид

Реал

Атлетик

4:2

23.10.2016

Чемпионат Испании

Мадрид

Реал

Атлетик

2:1

18.03.2017

Чемпионат Испании

Бильбао

Реал

Атлетик

2:1

13.08.2017

Суперкубок Испании

Барселона

Реал

Барселона

3:1

16.08.2017

Суперкубок Испании

Мадрид

Реал

Барселона

2:0

Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи //

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