Счет личных встреч между Зиданом и Вальверде – 5:0

За время тренерской карьеры Зинедин Зидан пять раз встречался с командами Эрнесто Вальверде и во всех пяти встречах одержал победы. "Реал" под руководством француза в чемпионате трижды обыграл "Атлетик", а в Суперкубке – дважды "Барселону". (Кирилл БУРДАКОВ)
Противостояние Зидана и Вальверде
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Зидана
|
Клуб Вальверде
|
Счет
|
13.02.2016
|
Чемпионат Испании
|
Мадрид
|
Реал
|
Атлетик
|
4:2
|
23.10.2016
|
Чемпионат Испании
|
Мадрид
|
Реал
|
Атлетик
|
2:1
|
18.03.2017
|
Чемпионат Испании
|
Бильбао
|
Реал
|
Атлетик
|
2:1
|
13.08.2017
|
Суперкубок Испании
|
Барселона
|
Реал
|
Барселона
|
3:1
|
16.08.2017
|
Суперкубок Испании
|
Мадрид
|
Реал
|
Барселона
|
2:0
Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи //
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