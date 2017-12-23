Счет личных встреч между Зиданом и Вальверде – 5:0

За время тренерской карьеры Зинедин Зидан пять раз встречался с командами Эрнесто Вальверде и во всех пяти встречах одержал победы. "Реал" под руководством француза в чемпионате трижды обыграл "Атлетик", а в Суперкубке – дважды "Барселону". (Кирилл БУРДАКОВ)

Противостояние Зидана и Вальверде

Дата Турнир Город Клуб Зидана Клуб Вальверде Счет 13.02.2016 Чемпионат Испании Мадрид Реал Атлетик 4:2 23.10.2016 Чемпионат Испании Мадрид Реал Атлетик 2:1 18.03.2017 Чемпионат Испании Бильбао Реал Атлетик 2:1 13.08.2017 Суперкубок Испании Барселона Реал Барселона 3:1 16.08.2017 Суперкубок Испании Мадрид Реал Барселона 2:0

Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи //



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