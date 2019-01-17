Сантьяго Солари: "Реал" нуждается в возвращении Бенземы"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после поражения от "Леганеса" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (0:1) сказал, что ждет возвращения нападающего Карима Бенземы к игре 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи"​. Ранее 31-летний француз сломал мизинец на руке.

"Сливочные" вышли в четвертьфинал Кубка, так как в первой встрече мадридцы одержали разгромную победу (3:0).

– "Реал" проиграл сегодня вечером, потому что у нас не было контрольной точки в атаке, – приводит слова Солари Football Espana. – В команде нет достойной альтернативы Кариму, поэтому мы рассчитываем, что француз вернется к игре с "Севильей". Его присутствие очень важно на поле.