Роналдо может купить "Вальядолид"

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо ведет переговоры о покупке "Вальядолида", сообщает Globoesporte.

По данным изданиям, бразилец обсуждает с действующими владельцами условия возможной покупки. Ранее Роналдо пытался приобрести "Тенерифе" и "Хетафе", однако оба раза получил отказ.

Отметим, что "Вальядолид" играет в Сегунде после вылета в 2014 году из Примеры. В текущем сезоне за тур до конца команда идет на шестой строчке, которая позволит принять участие в стыковых матчах на повышение. В последнем матче "Вальядолид" сыграет со своим прямым конкурентом в таблице "Осасуной".