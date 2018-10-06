Роман Зозуля: "Буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве"

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля сказал, что будет болеть за Хабиба Нурмагомедова в поединке с Конором Макгрегором.

– Конечно, я собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени я буду его смотреть, – сказал футболист в интервью FootballHub. – Я смотрел пресс-конференции, и мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведет себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе. Это заслуживает уважения. Поэтому я буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живет в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь я хочу увидеть хороший бой.

"СЭ" проведет видеотрансляцию боя Хабиб – Конор.

Прямая трансляция поединка Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор.

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