"Реал" разгромил "Лас-Пальмас", Криштиану Роналду вновь не забил

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Лас-Пальмас" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Голами отметились полузащитники Каземиру, Марко Асенсио и Иско.
Отметим, что отыгравший все 90 минут нападающий Криштиану Роналду вновь остался без гола. На счету португальца в ла лиге лишь один гол в семи играх.
Благодаря этому результату "Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Лас-Пальмас" занимает 19-ю строчку с шестью очками.
Чемпионат Испании
Ла лига
11-й тур
"Реал" - "Лас-Пальмас" - 3:0 (1:0)
Голы: Каземиру, 41 (1:0). Асенсио, 56 (2:0). Иско, 74 (3:0).
"Реал": Касилья, Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Льоренте, 68), Кроос (Себальос, 78), Иско, Асенсио, Бензема (Лукас, 75), Криштиану Роналду.
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Ксимо Наварро, Бигас, Дани Кастельяно, Витоло, Лемос, Гомес (Реми, 64), Хави Кастельяно, Аквилани (Эрнан, 83), Кальери.
Предупреждения: Иско, 45. Кроос, 64. Ксимо Наварро, 79.
Судья: Санчес Мартинес.
5 ноября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.
Трансляция матча "Реал" – "Лас-Пальмас" //
Турнирная таблица чемпионата Испании