"Реал" разгромил "Лас-Пальмас", Криштиану Роналду вновь не забил

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Лас-Пальмас" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Голами отметились полузащитники Каземиру, Марко Асенсио и Иско.

Отметим, что отыгравший все 90 минут нападающий Криштиану Роналду вновь остался без гола. На счету португальца в ла лиге лишь один гол в семи играх.

Благодаря этому результату "Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Лас-Пальмас" занимает 19-ю строчку с шестью очками.

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Ла лига

11-й тур

"Реал" - "Лас-Пальмас" - 3:0 (1:0)

Голы: Каземиру, 41 (1:0). Асенсио, 56 (2:0). Иско, 74 (3:0).

"Реал": Касилья, Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Льоренте, 68), Кроос (Себальос, 78), Иско, Асенсио, Бензема (Лукас, 75), Криштиану Роналду.

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Ксимо Наварро, Бигас, Дани Кастельяно, Витоло, Лемос, Гомес (Реми, 64), Хави Кастельяно, Аквилани (Эрнан, 83), Кальери.

Предупреждения: Иско, 45. Кроос, 64. Ксимо Наварро, 79.

Судья: Санчес Мартинес.

5 ноября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

Трансляция матча "Реал" – "Лас-Пальмас" //

Турнирная таблица чемпионата Испании