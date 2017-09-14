"Реал" объявил о подписании пятилетнего контракта с Марселу

"Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Марселу. Новый контракт 29-летнего бразильца рассчитан до лета 2022 года.
Защитник выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он четыре раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок страны и три раза - Суперкубок, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне бразилец провел шесть матчей во всех клубных турнирах и отметился одной результативной передачей.
Почти
Конечно !!!! Реал уникальный клуб . При такой дороговизны состава эта команда в большинство случаев побеждает не на классе , а на морально-волевых .(после Дель Боске). А Марселу ,Рамос , Модрич и Каземиру обеспечивают эти победы. Бомьардир не в счет .Поскольку там лидеры атак забивают много и всегда . Так было при Сантильяне .Дальше при Санчесе , Бутрагеньо , Щукере , Рауле . Морьентес тоже забивал много . Бомбардиры были всегда. Забивать в этом клубе не героизм.
16:00