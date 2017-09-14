"Реал" объявил о подписании пятилетнего контракта с Марселу

"Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Марселу. Новый контракт 29-летнего бразильца рассчитан до лета 2022 года.

Защитник выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он четыре раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок страны и три раза - Суперкубок, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне бразилец провел шесть матчей во всех клубных турнирах и отметился одной результативной передачей.