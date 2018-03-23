"Реал" направил Неймару предложение о переходе

Руководство "Реала" направило нападающему "ПСЖ" Неймару предложение о трансфере, сообщает UOL Esporte. По информации источника, бразилец и его представители изучают условия, предложенные клубом из Мадрида.
Отмечается, что непосредственное участие в переговорном процессе принимает агент Пини Захави, который летом 2017 года помог Неймару перейти из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
На минувшей неделе в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба - он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю. Ранее появлялись данные о том, что бразилец не желает выступать за парижский клуб и рассматривает возможность возвращения в "Барселону".
Сейчас 26-летний форвард проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) - ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего станут известны через месяц.
В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи.
Slim Taller
Такие вещи если и происходят,то уж точно втихаря.А когда утверждает "один источник",то этот источник бабка.
15:23
Паснаход
Реал, ты чего? Утка? Мало того, что капризный рвач. Так ещё и химия нарушится.
14:18
shur
Губит людей не пиво, губит людей вода (деньги).
14:18
karlikf1
Тимурленг 14:07, и ты пошёл бы по рукам за такие деньги. Другой вопрос, что не предлагает наверное никто.
14:17
ЗЗ+
он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю// Странный такой ультиматум. Контракт подписал на текущую зп и лет на 5? Вот и выполняй. А так получается на хрена вообще контракты подписывать, если уже завтра одна его сторона в ультимативной форме требует "вилку": или пересматривайте условия контракта или я его не исполняю.
14:16
Бней Йегуда
как с шампунем то уживутся?
14:15
Тимурленг
А больше всех в плюсе товарищ Пини Захави....
14:07
Тимурленг
Пошел по рукам...
14:07
Beard
Пропал футболист,превратился в ходовой "товар".В Барсе мешал Месси,в ПСЖ Кавани,в Реале будет мешать Кристина.
14:03
баламошка
"Солнце, пляж! Неймар, дашь или не дашь?" ©)
14:02