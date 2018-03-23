"Реал" направил Неймару предложение о переходе

Руководство "Реала" направило нападающему "ПСЖ" Неймару предложение о трансфере, сообщает UOL Esporte. По информации источника, бразилец и его представители изучают условия, предложенные клубом из Мадрида.

Отмечается, что непосредственное участие в переговорном процессе принимает агент Пини Захави, который летом 2017 года помог Неймару перейти из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

На минувшей неделе в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба - он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю. Ранее появлялись данные о том, что бразилец не желает выступать за парижский клуб и рассматривает возможность возвращения в "Барселону".

Сейчас 26-летний форвард проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) - ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего станут известны через месяц.

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи.