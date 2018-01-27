"Реал" начал переговоры с Покеттино?

Руководство "Реала" ведет переговоры с агентом главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, утверждает Daily Mail. Предполагается, что 45-летний специалист не против сменить клуб.

При этом мадридцы будут вынуждены договариваться со "шпорами", так как в контракте Покеттино отсутствует фиксированная сумма отступных.

Напомним, что аргентинец возглавляет лондонцев с 2014 года. На данный момент "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков после 24 матчей. Они отстают от "Манчестер Сити", идущего первым, на 20 баллов.