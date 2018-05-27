"Райо Вальекано" вернулся в ла лигу

"Райо Вальекано" обеспечил себе выход в ла лигу. В 41-м туре ла лиги 2 мадридцы победили "Луго" - 1:0. Последний раз "Райо Вальекано" играл в ла лиге 1 в сезоне-2015/16.

Ранее путевку в элитный дивизион обеспечила себе "Уэска". "Спортинг" и "Сарагоса" попали в плей-офф за третью путевку, еще два участника плей-офф определятся в заключительном 42-м туре.

Из ла лиги 1 в сезоне-2017/18 вылетели "Депортиво", "Лас-Пальмас" и "Малага".