"Райо Вальекано" победил "Леванте"

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.

"Райо Вальекано" набрал 13 очков и расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Леванте" с 22 баллами занимает 9-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Райо Вальекано" - "Леванте" - 2:1 (1:0)

Голы: Тоньо, 23 - в свои ворота (1:0). Рочина, 60 (1:1). Рауль де Томас, 67 (2:1).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Имбула, Комесанья, Альваро Гарсия (Посо, 43), Эмбарба (Трехо, 70), Рауль де Томас (Алегрия, 90+3).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке (Боатенг, 88), Тоньо, Постиго, Пьер, Рочина, Кампанья, Барди (Саймон, 78), Рохер (Двамена, 78), Моралес, Майораль.

Предупреждения: Постиго, 58. Рочина, 80. Имбула, 90. Димитриевски, 90+5.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

23 декабря. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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