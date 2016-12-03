20:05 | ФУТБОЛ — Испания

Рамос спас "Реал" от поражения от "Барселоны"

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"Барселона" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Реалом" – 1:1. Счет на 53-й минуте встречи открыл форвард хозяев Луис Суарес. "Королевский клуб" смог избежать поражения благодаря мячу защитника Серхио Рамоса, который отличился на 90-й минуте.

Таким образом, после 14 туров чемпионата Испании лидирующий в турнирной таблице "Реал" по-прежнему обходит идущую второй "Барселону" на шесть очков. В активе подопечных Зинедина Зидана 34 балла, у команды Луиса Энрике – 28 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

14-й тур

"Барселона" - "Реал" - 1:1 (0:0)

Голы: Л.Суарес, 53 (1:0). Серхио Рамос, 90 (1:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Андре Гомиш (Арда Туран, 78), Месси, Л.Суарес, Неймар (Д.Суарес, 87).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Иско (Каземиру, 66), Васкес, Бензема (Асенсио, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Иско, 13. Неймар, 28. Л.Суарес, 74. Карвахаль, 80. Бускетс, 83. Маскерано, 89.

Судья: Клос Гомес.

3 декабря. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

"Барселона" - "Реал": все о класико. LIVE!
 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Pablo_75

Я бы сказал, что именно Реал ни о чём. Ни одного момента.

20:49

Мух

Удача пока не покидает Реал...первый тайм Барса была не в своей тарелке, во втором всё встало на свои места, Реала на поле не было, однако Рамос гол всё же заковырял...Неймар создал шикарный момент и тут же его запорол, это был лучшиий момент матча...

20:46

ladafan

конечно уровень эль-классико выше,но до суперматча было далеко....даже очень

20:29

kingarthur

После 2 суперматчей смотрим сирый и убогий согаз имени мутко

20:19

краснобелов-спартаков

;

20:16

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Материалы других СМИ