Рамос спас "Реал" от поражения от "Барселоны"

"Барселона" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Реалом" – 1:1. Счет на 53-й минуте встречи открыл форвард хозяев Луис Суарес. "Королевский клуб" смог избежать поражения благодаря мячу защитника Серхио Рамоса, который отличился на 90-й минуте.

Таким образом, после 14 туров чемпионата Испании лидирующий в турнирной таблице "Реал" по-прежнему обходит идущую второй "Барселону" на шесть очков. В активе подопечных Зинедина Зидана 34 балла, у команды Луиса Энрике – 28 очков.

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Ла лига

14-й тур

"Барселона" - "Реал" - 1:1 (0:0)

Голы: Л.Суарес, 53 (1:0). Серхио Рамос, 90 (1:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Андре Гомиш (Арда Туран, 78), Месси, Л.Суарес, Неймар (Д.Суарес, 87).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Иско (Каземиру, 66), Васкес, Бензема (Асенсио, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Иско, 13. Неймар, 28. Л.Суарес, 74. Карвахаль, 80. Бускетс, 83. Маскерано, 89.

Судья: Клос Гомес.

3 декабря. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

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