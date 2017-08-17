01:26 | Футбол — Испания

Рамос поиздевался над Месси в класико. Видео

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Защитник "Реала" Серхио Рамос поиздевался над нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в ответном матче за Сперкубок Испании. В середине второго тайма во время остановки игрок сборной Испании взял в руки мяч и держал мяч до тех пор, пока к нему шел аргентинец, а затем кинул его в сторону. Месси был в недоумении.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

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баламошка

Да уж) Мадридский Пике) Великий защитник, а поведение - на двоечку)

01:31