Рамос поиздевался над Месси в класико. Видео

Защитник "Реала" Серхио Рамос поиздевался над нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в ответном матче за Сперкубок Испании. В середине второго тайма во время остановки игрок сборной Испании взял в руки мяч и держал мяч до тех пор, пока к нему шел аргентинец, а затем кинул его в сторону. Месси был в недоумении.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Ramos bullying Messi 😂😂😂 pic.twitter.com/d3HjNtq8b5– jay (@lmfaomanutd) 16 августа 2017 г.
баламошка
Да уж) Мадридский Пике) Великий защитник, а поведение - на двоечку)
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