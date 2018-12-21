Рамос - о Моуринью: "Его уже пять лет нет в "Реале", а вы все еще о нем говорите"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос нервно отреагировал на вопросы журналистов о возможном возвращении Жозе Моуринью в команду.

- Возвращение Моуринью в "Реал"? Не мне решать, кто должен тренировать команду. Мы пять лет без него прожили, а вы все еще о нем говорите. У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, а мы говорим о Моуринью. Капитан не выбирает тренеров, - цитирует Рамоса Marca.

Жозе Моуринью, недавно уволенный из "Манчестер Юнайтед" , работал с "Реалом" с 2010 по 2013 годы. За это время он привел столичный клуб к чемпионству, Кубку и Суперкубку Испании.

В субботу, 22 декабря, "Реал" сыграет в финале клубного чемпионата мира с "Аль-Айном" из ОАЭ. Встреча пройдет в Абу-Даби, начало в 19:30 по московскому времени.