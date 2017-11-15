Ракитич может покинуть "Барселону" в случае трансфера Коутинью

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть команду, если клуб приобретет хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. Как утверждает Diario Gol, в этом случае 29-летний хорват попросит каталонцев отпустить его в другую команду, так как он хочет играть, а не сидеть в запасе.

Летом каталонский клуб делал английскому несколько предложений по поводу покупки 25-летнего бразильца, но каждый раз "красные" отвечали отказом. Сообщается, что в январе "Барселона" сделает новое предложение "Ливерпулю".

По данным издания, за ситуацией с Ракитичем следят "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". В этом сезоне Ракитич провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.