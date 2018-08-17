Президент ла лиги: "У "Интера" нет финансов, но они предлагают гору денег Модричу. Сомнительно"

Глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что не понимает некоторые трансферы, которые происходят на рынке. По его мнению, "Интер" использует финансовые махинации для привлечения игроков.

- Почему "клубы-государства" взрывают рынок, забирая игроков?, - приводит Football Italia слова Тебаса. - Такие вещи не происходят потому, что кто-то совершил ошибку. Я имею в виду не только "ПСЖ", но и "Ювентус" с подписанием Роналду. И "Интер", у которого нет финансов и который предлагает игроку гору денег, источник которых мне неясен. Финансовые махинации? Насчет "Юве" я не уверен,а вот предложение "Интера" Модричу явно какое-то сомнительное. И все таки, несмотря на то, что ла лигу покинули такие тренеры, как Моуринью и Гвардьола, чемпионат продолжил расти. Я бы хотел сохранить Криштиану Роналду, но в то же время хотелось бы, чтоб к нам приезжали такие игроки, как Левандовски.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен подать жалобу в ФИФА на "Интер" за попытки вести переговоры с полузащитником Лукой Модричем без согласия руководства испанского клуба