Презентация "Барсы": Мина популярнее Коутинью, игрок вышел на "Камп Ноу" босиком

Защитник "Барселоны" Йерри Мина оказался популярнее полузащитника Филиппе Коутинью. Оба футболиста перешли в каталонский клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает B/R Football, за презентацией колумбийца на стадионе "Камп Ноу" наблюдали более восьми с половиной тысяч человек. На аналогичное мероприятие с бразильцем пришли менее семи с половиной тысяч человек.

Первый колумбийский игрок в истории сине-гранатовых смог удивить поклонников, пришедших в субботу на его презентацию. Новичок "Барселоны" снял бутсы и гетры перед выходом на поле и босым ступил на газон "Камп Ноу".

Футболист объяснил, что этот ритуал не дает ему забыть, откуда он пришел, и как в детстве босиком возился с мячом, потому что в бедной семье не было денег на спортивную обувь. К тому же традиция связана с ветхозаветной цитатой из Библии, которую почитает глубоко верующий Мина: "...всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше".