После продления контракта с "Реалом" Криштиану Роналду будет получать 23 миллиона евро в год?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ближайшее время получит предложение продлить контракт с клубом на три сезона, утверждает каталонское издание Sport. Действующее соглашение сторон рассчитано до лета 2018 года, тогда как по новому португалец будет представлять "Королевский клуб" до лета 2021-го.

По новому соглашению с командой 31-летний футболист будет получать 23 миллиона евро за сезон. Сейчас руководство клуба и агент игрока Жорже Мендеш дорабатывают новый контракт.

Отмечается, что именно Мендеш настоял на том, что новый контракт Криштиану Роналду должен действовать до конца сезона-2020/21, а не до завершения сезона-2019/20, как изначально и планировал "Реал".