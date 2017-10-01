Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в своем Твиттере сообщил, что принял участие в референдуме о независимости Каталонии. Игрок обороны сине-гранатовых призвал жителей региона принять участие в опросе, который проходит 1 октября.

- Я уже проголосовал. Вместе мы неудержимы. Защитним демократию, - написал Пике.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM – Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 октября 2017 г.

Ранее участие в референдуме принял бывший главный тренер сине-гранатовых, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола.

Отметим, что власти Испании признали проведение референдума незаконным.