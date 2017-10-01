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14:02 | Футбол — Испания

Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии


Защитник "Барселоны" Жерар Пике в своем Твиттере сообщил, что принял участие в референдуме о независимости Каталонии. Игрок обороны сине-гранатовых призвал жителей региона принять участие в опросе, который проходит 1 октября.

- Я уже проголосовал. Вместе мы неудержимы. Защитним демократию, - написал Пике.

Ранее участие в референдуме принял бывший главный тренер сине-гранатовых, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола.

Отметим, что власти Испании признали проведение референдума незаконным.

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