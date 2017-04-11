Ньигес Сауль: "Торрес воплощает все ценности "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Ньигес Сауль выразил восхищение одноклубником Фернандо Торресом. По его мнению, 33-летний испанский нападающий является воплощением ценностей мадридского клуба.

- Фернандо - кумир, - цитирует пресс-служба УЕФА Сауля. - Когда клуб подписывает такого игрока, тебя тянет подумать: "Это же Фернандо Торрес, он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат мира и два чемпионата Европы. Кучу всего выиграл. Он пришел доигрывать, не напрягаться и жить в свое удовольствие. Он столького достиг, что никаких амбиций у него не осталось". А потом была его первая тренировка, и он всех сделал. И ты видишь, как каждый день он приходит заранее на тренировку, с хорошим настроем, излучает энергию, тренируется в охотку и работает на совесть вне зависимости от того, попадет он в состав или нет. Он воплощает все ценности "Атлетико".