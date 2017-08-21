Неймар: "В "Барселоне" все начиналось хорошо, но потом..."

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар заявил, что в руководстве клуба есть люди, которых не должно быть. Также он надеется, что его бывшая команда вновь станет конкурентоспособной. 25-летний бразилец этим летом перебрался в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

- Когда я приехал в "Барселону", все начиналось хорошо, но потом... в руководстве клуба есть люди, которых не должно быть, - цитирует Football Espana Неймара. - Мне очень грустно от этого. У меня было четыре счастливых года, но "Барса" заслуживает гораздо лучшего. У меня осталось в каталонском клубе много друзей, я надеюсь, что у "Барсы "все будет лучше, и она вновь станет конкурентоспособной командой.