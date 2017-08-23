Неймар подает в суд на "Барселону"

Адвокаты нападающего "ПСЖ" Неймара сообщили, что бразилец был неприятно удивлен решением своей бывшей команды "Барселоны" подать на него в суд из-за невыполнения контрактных обязательств, информирует Marca. 25-летний форвард намерен восстановить справедливость.

После получения официальных уведомлений и изучения всех деталей сторона защиты предпримет все необходимые шаги в установленном порядке. Игроком инициирован процесс подготовки и подачи документов в суды. Напомним, что каталонцы хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллионов евро.