Неймар и тренер "Барселоны" Унсуэ повздорили на тренировке

Конфликт произошел между нападающим "Барселоны" Неймаром и вторым тренером Хуаном Карлосом Унсуэ, сообщает Mundo Deportivo. Инцидент случился на одной из тренировок каталонской команды.

Тренер решил дать Неймару указания, однако бразильский футболист воспринял это с недовольством. В результате этого Унсуэ раскритиковал игрока за его поведение вне футбольного поля и призвал больше сконцентрироваться на футболе.

Ранее сообщалось о том, что Неймар хочет видеть наставником "Барселоны" именно Хуана Карлоса Унсуэ. Бразилец считает, что приход нового главного тренера извне приведет к смене стиля футбола.